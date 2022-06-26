中天綜合台強檔韓綜《Running Man》本週日(26日)播出是邀來韓國知名綜藝《玩什麼好呢？》的限定美聲組合MSG Wannabe M.O.M，包括池錫辰、江昌模、Wonstein及朴宰正等一起到RM進行「隨池心所欲競賽」，兩大綜藝首度合作，引發觀眾關注。節目主題是以池錫辰為主軸的個人競賽，這讓劉在錫大虧「每次池錫辰特輯，收視不是都很低嗎？」這話讓池錫辰一聽相當氣惱。

在執行任務前，池錫辰都能選擇自己的隊員，其它成員則是要預測他的選擇，有著池錫辰操縱者之稱的劉在錫發下豪語，分析他選人方式，沒想到出來結果兩人真的一模一樣，劉在錫則笑說:「如果他對龍萬哥和錫辰哥打壞主意，真的能讓他們流落街頭」，話說完大家都捧腹大笑。

《Running Man》《玩什麼好呢？》M.O.M，兩大綜藝首度合作。 (中天綜合台提供)

節目中，大玩枕頭大戰，遊戲規則追加一條須全程保持笑容，首輪池錫辰對上HAHA，堪稱最弱組合，遊戲開始不久就雙雙吃不消，之後進行「錫辰問答」時，沒想到池錫辰連自己的廣播節目名稱都答錯，直到遊戲公布解答才知道正確的名稱，讓全場為之驚訝！另外還有請成員寫出池錫辰的出生年月日，平常就非常在意生日的他，看到大家寫出來的答案後整個哭笑不得，爆笑有趣的內容就在中天綜合台本週日(26日)晚間6點《Running Man》。