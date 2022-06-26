盧秀燕今天見證大安區農會捐贈200萬元至大安區公所急難救助專戶，並頒獎給日前青蔥評鑑比賽得獎蔥農。（陳世宗攝）

盧秀燕參觀大安農特產品展售後，還自掏腰包買蔬菜；她買完蔬菜後笑稱，自己今天不用再到市場了。（陳世宗攝）

盧秀燕並稱讚大安農會的各項產品，包裝全都響應環保訴求。（陳世宗攝）

台中市大安區農會26日假農業資材服務中心，舉辦創會100週年「百年大安‧永續大安」暨大安葱文化節推廣活動。立法院副院長蔡其昌趕在市長盧秀燕之前，先前往祝賀指出，他向農委會爭取1.9億協助大安肉品市場轉型升級。盧秀燕則強調，大安區農會是相當優質的農會，期待下一個百年「磐基永固、鴻圖大展」。

大安區農會今天上午十時假農業資材服務中心，舉辦創會100週年「百年大安‧永續大安」暨大安葱文化節推廣活動，邀請台中市長盧秀燕、農業局長及各界相關單位參與100週年慶開幕儀式。

蔡其昌在盧秀燕之前先到會場，他說大安區農會全國聞名，農特產品行銷全台灣供不應求，總幹事才是真正的東方不敗！他爭取農委會1.9億經費進行大安肉品市場改善汙水、拍賣系統升級及運輸車輛更新等需求，以利地方產業轉型升級，更具現代化，如各區農會需要他幫忙爭取經費，他義不容辭。

蔡其昌致詞後，忙於下一個行程，當他的座車剛啟動離開，市長盧秀燕的座車就抵達，相差約僅一分鐘。盧秀燕一進入會場就受到各界的熱烈歡迎，她並與民眾親切互動問好。

盧秀燕指出，大安區農會對農產品行銷及照顧農民獲得各界高度肯定，大安雖不是大農業區，但大安五寶(米、青蔥、豬肉、芋頭、酒)全國聞名，農業金融更是優等生、存款35億元，不僅無呆帳、更能每年賺錢來照顧推廣農業，她常採購大安的農特產品送給外賓。

盧秀燕說，大安區農會是相當優質的農會，肯定並期待大安農會下一個百年，「磐基永固、鴻圖大展」。她也感謝大安農會長期推動公益活動，今日現場見證大安區農會捐贈200萬元至大安區公所急難救助專戶，由區長許宏綺代表受贈，市府則回贈匾額致謝，盧秀燕也頒獎給日前青蔥評鑑比賽得獎蔥農。

今天活動現場還展示許多大安農特產品，包括大安青農展售蔬果，盧秀燕參觀後還現場選購自掏腰包買蔬菜，她買完蔬菜後笑稱，自己今天不用再到市場，並稱讚大安農會的各項產品包裝全都響應環保訴求，

農會總幹事蔡建宗說，大安農會成立於1922年，今年適逢百週年，特規畫一系列百週年活動，舉辦「發現大安之美」攝影及繪畫徵選比賽，期盼透過攝影鏡頭及繪畫彩筆，提升對生活環境土地的認識，更進而美化人生亦陶冶心性，呈現台中市大安區之美。