鬼鬼（右）今與阿本朝聖《獅子王》音樂劇。（寬宏藝術提供）

陶喆今（26）和老婆Penny帶著兒子Bonbon一同欣賞《獅子王》台北最終場，他幾年前跟Penny在紐約百老匯看過《獅子王》，這次剛好是劇團第三度來台巡演，特地帶兒子到小巨蛋觀賞世界級演出，陶喆笑說：「今天雖然是台北演出最後一天，卻是Bonbon的音樂劇初體驗，不知道他會不會驚嚇到，畢竟他才3歲4個月。」透露兒子目前進入「好奇寶寶」階段，每天都要問1000個為什麼，他直呼：「真的快瘋掉，而且他現在很喜歡動物、一直問我這個（音樂劇）會有真的獅子嗎，我是『希望沒有』。」

陶喆笑說因為兒子的磨練，造就他現在變得「很會應付3、4歲的小孩子」，一直想怎麼回答問題，因為總不能叫小朋友別問，「我相信我可能要在這3個小時（音樂劇）當中回答他100個問題，還好我的耐性本來就挺好的」。他今年即將推出新專輯，目前已完成8成，接下來還會規劃線上演唱會，「這次音樂訊息量非常非常多、所以要拜託大家多多指教」，他趁新專輯推出前多留時間陪伴家人，近期都是親子周末。

吳映潔（鬼鬼）7月即將投入新戲拍攝，今特地與阿本一同到場欣賞，直呼之前都沒看過音樂劇，非常期待，幸好趕上台北場最後一天！鬼鬼表示《獅子王》是童年很喜歡的動畫，最期待最經典的那幕部落長老把辛巴高舉的場景，感覺會很壯觀，也很想看看彭彭、丁滿這2個角色會不會跟動畫裡一樣活潑。《獅子王》台北場演出好評不斷，並打破來台巡演紀錄，7月13日起將首次前進高雄衛武營演出31場次，購票請洽寬宏售票。