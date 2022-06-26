一名男網友在網路分享3年來儲蓄的成果，只見他將一大一小的豬撲滿「剖腹」後，花了兩小時算錢，發現裡面差650元，就有21萬，令他興奮地說，「人生第一次這麼開心」，萬名網友看了他的照片後，也嘖嘖稱奇，因為他存的大多是100元、500元、千元鈔票，紛紛留言，「太厲害了！我只有零錢可以存」。

一名男網友昨（25）日於臉書社團《爆廢公社》分享3張照片指出，2019年開始在一大一小的小豬撲滿儲蓄，但他丟進去的並非1元、5元或10元硬幣，而是100元、500元、千元鈔及50元硬幣，如今存了3年，他將大小豬撲滿「剖腹」，發現只差650元，就有21萬，令他嗨喊，「人生第一次這麼開心，但光是算錢就花了2小時，過程真的好累」。

原PO表示，他堅持身邊有錢就投入撲滿，若身上有10張百元鈔，就會換成一張千元大鈔存起來，他笑稱為了儲蓄，3年來都在吃土，「 小豬肥美了，我倒是瘦不少」。

原PO存的大多是100元、500元、千元鈔票。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光11小時，吸引萬人留言、按讚，「這豬殺起來好過癮」、「太厲害了！我只有零錢可以存」、「我都存硬幣，鈔票也存，就要吃土了」、「有這種堅持儲蓄的能力很厲害」、「怎麼可以做到存千元鈔？太強了。」

不過留言中有不少網友認為原PO應將錢存入銀行，「怎麼不存銀行？至少不會被通膨打這麼慘」、「存滿一隻就該剖了，送銀行存」、「3年的通膨、其實你沒有存到錢」。