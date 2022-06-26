距離年底九合一大選剩下5個月，近日一份最新的網路民調出爐，國民黨提名的基隆市長候選人謝國樑以48.2%的看好度，大幅領先民進黨蔡適應的25.8%，在基隆目前所有宣布參選的候選人中拔得頭籌。

本次《Yahoo民調》以「桃園市長、新竹市長、基隆市長，你看好誰能當選？」為主題，從6月20日至24日進行連續五天的網路投票，總計超過34000人參與線上投票。

從民調結果顯示，國民黨提名的謝國樑以48.2%的看好度，大幅領先民進黨蔡適應的25.8%、時代力量陳薇仲的16.3%與無黨籍黃希賢的9.7%。在性別方面以男性的58.7%，略高於女性的41.3％。至於參與民調者年齡層方面，以36-40歲者為大宗，佔17.0%；41至45歲居次，佔16.7％；至於超過55歲者則位居第三，佔14.1%。

此次結果掀起熱烈討論，網友紛紛表示：「謝國樑真的變得不一樣了」、「台灣頭果然選人不選黨的」、「這差距根本就是打臉之前的爭議民調」、「民進黨不要覺得台灣人都是塑膠做的」。