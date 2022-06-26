今天為了貓女兒ORANGE牙齦發炎的問題，折騰了一天。

ORANGE的家庭醫師邱院長在幫她看診的時候，看了一下病歷，驚呼：「哇！你們家ORANGE已經12歲了耶！時間過得真快！」是啊！當年從邱院長精湛醫術救回一條小命的ORANGE，如今也12歲了。

2010年5月1日，在猴硐貓村第一次看到妳，那時候妳跟妳的三花媽媽以及其他幾個兄弟姊妹，被人類整窩棄置在貓村里長家門口，那時候你們幾個都還沒斷奶，而且已經有嚴重上呼吸道感染的情況；一個月後，妳就來到我們家。

當年我跟貓村里長伯接洽的時候，里長伯還很詫異地問我：「你確定要帶那隻病得最嚴重的回去？人家來挑貓，都想挑漂亮的，沒有生病的；你這個人還真奇怪！」或許，這一切都是緣分吧！當時我看到已經被安置到動物醫院重症病房，被嚴重上呼吸道感染折磨到奄奄一息的妳，當下真的沒有任何遲疑，就是要帶妳回家。現在回想起來，還真是有點自不量力。

帶妳回家後，剛開始，妳的病情並沒有好轉，甚至越來越嚴重；病毒讓妳因為沒有嗅覺而失去食慾，最後是邱院長想盡辦法，加上持續一個禮拜的噴霧治療，才將妳從鬼門關前搶救回來。撿回一命之後的妳，雖然右眼還是救不回來，可是妳真是將「十隻橘貓九隻胖，還有一隻是強壯。」的橘貓特質發揮得淋漓盡致。

不只是「一暝大一寸」，根本就是「吹風都會胖」。而妳不但「胖」，更是「強壯」。這12年來，妳沒有生過任何大病小病，害我每次在付妳定期健檢的費用時都覺得蠻浪費的；可是，妳終究還是會老，年紀大了。當我發現妳的兩隻前腳有著少見的口水班漬，就知道妳的口腔可能有狀況了。

還好，只是單純的牙齦發炎，不是貓口腔炎（FCGS），安排麻醉洗牙之後，應該就沒太大問題。不過想想妳還真是厲害，牙齦發炎還能照吃照喝照睡，換成別人家的貓，早就痛到不吃不喝了。

ORANGE，謝謝妳這12年來陪我一路走過人生的風風雨雨，悲歡離合。我不敢奢求妳能再陪我走個12年，我只祈禱，老天爺眷憐，能讓妳在往後的歲月裡，無病無災。

作者為資深媒體人

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