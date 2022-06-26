新冠肺炎疫情持續侵擾台灣，雖然全台各地疫情狀況已經日益趨緩，但台灣民眾黨高雄市議員參選人李佳玲抨擊邁市府防疫不及格，近1個月來，高雄增加28萬5384例本土確診個案，增加比例為241.90％，在六都排名第一，防疫成績慘不忍睹。

李佳玲表示，高雄市長陳其邁今年5月間還被視為是「防疫模範生」，但才沒幾天好光景，高雄5月下旬新冠肺炎單日確診人數就超越台北市，若從5月26日開始算起，截至6月25日止，高雄新冠確診人數增加28萬5384人，增加比例為241.90％，在六都排名第一，防疫成績慘不忍睹。

根據衛福部公布的最新數據，以6月25日的新冠確診人數跟5月26日相比較，六都確診人數以及增加比例分別為高雄市28萬5384人、241.90％，台南市16萬5310人、234.68％，台中市27萬3686人、222.46％，桃園市18萬6080人、80.81％，新北市30萬4045人、59.53％，台北市12萬1493人、52.73％。

中央流行疫情指揮中心宣稱這波的疫情已經持續緩解、降溫，但李佳玲質疑，指揮中心目前每天公布的確診死亡人數仍在百人以上，為何可以稱疫情降溫？以高雄市來說，今年以來截至5月26日為止，原本的確診死亡人數僅有38人，到了6月25日，今年確診死亡人數飆升至492人，這也顯示高雄防疫不及格已經造成許多家庭悲劇。