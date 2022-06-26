外傳陳時中選北市 柯文哲憂：陣前易將、兵家大忌

外傳民進黨擬推派衛福部長陳時中參選台北市長，對此，台北市長柯文哲今（26日）表示，「陣前易將、兵家大忌！」比較關心誰接任疫情中心指揮官。他也提到，每天確診死亡還是相當高，接近10萬人確診時1天死100多人，如今降至確診4萬餘人，還是死100多人，「其實我非常清楚，這是黑數，有相當大的黑數！」

柯文哲今（26日）出席民眾黨舉辦的「居住正義的現實與實現論壇」，媒體關注陳時中參選議題。柯文哲表示，疫情還是大問題，雖然確診人數下降，每天死亡人數還是相當高，在接近10萬人確診時1天死100多人，如今降至確診4萬餘人，還是死100多人，「其實我非常清楚，這是黑數，有相當大的黑數！」

他說，每天死100多人還是要處理，一開始說確診人數要少，如今與病毒共存，把戰線退到醫療防線，每天處理中重症，如今最重要的KPI指標就是每日確診死亡人數。

至今還是每天100多人死亡，自己心裡也在想，這還是要有個處理方式。另外，猴痘確診還是要注意觀察，雖然只有1個病例，不用太驚慌，還是要注意國際局勢，進入21世紀疫情還是大問題，還是要注意。

他也強調，比較關心陳時中若要參選，疫情指揮中心指揮官到底誰接任，「陣前易將、兵家大忌，這還是要注意的」，臨時要換人也不是那麼容易的。