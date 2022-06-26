網路PTT八卦版26日發文，台南市今年1至5月酒駕取締數為6都第1，每10萬人發破率高達122.4，比高雄（38.5）、新北（22.7）與台北（36.6）的總和還高，引發網友回響，譏「人口數最少還能拿第1，厲害了」台南市交通大隊坦承取締件數多，以酒駕傷亡事故較去年同期大減，回應可見成效。

PTT八卦版26日發文「2022年1至5月份酒駕，台南市6都第1」為題，台南市不僅取締件數2273件是6都最高，每10萬人的酒駕發破率比例122.4也是6都獨占鰲頭，還高於高雄、台北與新北市3城市的總和，遭許多網友湧入留言狂譏「南部鄉愿情況比較嚴重」。

發文網友評論「往好的一面想，台南捉得比較認真，又剛好有酒駕的人都被捉，不是隨便捉都有，各位相信嗎？」立刻有網友討論留言，「人比新北少，發破數卻是5.5倍」、「台南沒捷運吧，其他5都有捷運」、「台南又贏了」、「綠色執政，酒駕保證」。

八卦版發文並轉台南版，仍有不少網友留言，台南市交通大隊回應，網路發文台南市1至5月酒駕取締件數2273是對的，與去年同期增加133件，顯示警同仁不因疫情影響取締酒駕，更可由酒駕致傷亡事故案件大減看出成效。台南市1至5月酒駕傷亡事故發生340件，較去年同期418件減少78件，減少18.7％。

台南市交大代理大隊長陳宇桓表示，台南市人口6都最少，警員酒駕執法認未因疫情廢弛，以致酒駕發破數呈現6都最高，只看每10萬人口酒駕發破數是迷思，會抹煞警察取締酒駕的努力。