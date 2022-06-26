墨西哥21歲女歌手Yrma Lydia(莉蒂亞)，多年來熱中歌唱和芭蕾，2017年時與大咖歌手Lucho Argain、Sonora Dinamita合作歌曲《El Viejo del Sombrero》，就在走紅之際，她卻在上週被目擊與1名白髮男子發生爭吵，之後竟遭連開3槍斃命，經調查，這名兇手正是她的79歲丈夫，且當時身邊另有1名女子陪同。

Valle restaurant in the south of the city



She was attacked by her partner, 79-year-old lawyer Jesús Hernández Alcocer



'A man shot his wife three times, he is already detained along with another woman who accompanied him,' said the local secretary of security pic.twitter.com/b1yIAmjs8c — MassiVeMaC (@SchengenStory) June 25, 2022

綜合《每日郵報》等多家外媒報導，女歌手Lydia於23日晚間，在墨西哥市一間餐館和79歲律師丈夫Jesús Hernández Alcocer(阿科瑟)有過激烈口角，怎知爭吵到最後竟當場朝Lydya連開3槍射擊，驚動餐廳所有客人，醫護人員連忙趕到餐廳救援，然而Lydia胸口中彈早沒了生命跡象，經搶救仍宣告不治身亡。

YRMA LYDYA BLEDSOE Death Video Went Viral On Twitter https://t.co/lnaXSMMOVr — StarsInfoCity (@StarsInfoCity) June 26, 2022

命案發生過後，冷血尪Alcocer曾試圖駕駛寶馬車逃離，甚至掏出金錢意圖賄賂前往逮捕他的警察，果斷遭到警方拒絕，最後和男性保鑣和一直陪伴她的女性同被拘留，經了解，Lydia和79歲的丈夫Alcocer處於分居狀態，二人相處早就屢屢有摩擦產生。目前他的殺妻動機尚不明朗，但已知他曾被指控敲詐勒索。

#DEULTIMAHORA Imagen del momento de la detención del presunto agresor de su esposa en el Suntory en la @ColDelValleBJ El esposo mató a su esposa, versión extraoficial pic.twitter.com/6ASzgouN03 — Alfredo González (@alfredolez) June 24, 2022

#DEULTIMAHORA Enloquece comensal en el Suntory de la @ColDelValleBJ y dispara tres veces contra una mujer… intensa movilización policiaca… un comensal toma foto del presunto agresor… pic.twitter.com/0jg9u9LQQ6 — Alfredo González (@alfredolez) June 24, 2022

事實上，墨西哥的性別暴力近年遽增，平均每日約有10名女性遭殺害，而這也是墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)上任3年半執政下的結果，累積發生的殺戮事件早已遠超前任總統卡德隆(Felipe Calderon)的6年執政，另外墨西哥境內暴力最猖獗的哈利斯科州(Jalisco)，2022年有10名警察慘被殺害。