國民黨台北市長參選人蔣萬安炮轟台北市副市長黃珊珊寄生北市，用行政資源跑選舉，對此，台北市長柯文哲今（26日）表示，做好自己的工作，在工作中爭取選民認同，也許這也是一種新的選舉模式。

柯文哲今（26日）出席民眾黨舉辦的「居住正義的現實與實現論壇」，媒體詢問關於黃珊珊是否該請辭副市長一職，柯文哲先反問媒體「你覺得呢？」隨後強調，他比較想知道社會大眾普遍的意見。

柯文哲說，立委賴香伶的選民服務區就是桃園，同時也兼任桃園市黨部主委，負責桃園選民服務。選舉有各種方式，有的是為了選舉去選舉，要去造勢、綁樁腳等，另外一種新的選舉模式就是做好自己的工作，在工作中爭取選民認同，也許這也是一種新的選舉模式。

他說，自己在2018年競選連任時，也只有最後半個月請假參選，之前幾乎每天在上班，工作到最後15天，法定必須要請假的時間才去選舉，但他也坦言選得很驚險，後來想想未嘗也不是一種選舉方式，至少選舉經費就少很多，就是每天工作去爭取選民認同，這也是一種選舉模式。