旺旺集團副董事長周錫瑋鼓勵所有參賽者 在創意路上一直走上去。（葉德正攝）

中時金犢獎 國際競賽頒獎典禮盛大舉行

有華人世界的青年創意奧斯卡獎稱號的「時報金犢獎國際競賽」，26日在新北市府舉行頒獎典禮，旺旺集團副董事長周錫瑋、世新大學副校長陳清河、台北市廣告公會理事長盧炳勳、合作企業與得獎師生共同出席活動現場，新北市長侯友宜也應邀出席典禮擔任頒獎嘉賓。到底誰會從全球10萬件參賽作品脫穎而出，將在接下來時間陸續揭曉。

今日活動下午2時開始，典禮開場由醒吾科大表藝系同學帶來「飛行男女」熱舞表演，年輕活力感染全場，全場師生滿堂喝采，更期待自己能榜上有名。

主辦方代表旺旺集團副董事長周錫瑋表示，這個世界是由創意的人領導的，隨著時代改變，科技、藝術進步，這31年來有上千萬人參加時報金犢獎，這次還有倫敦、義大利、紐約的年輕朋友參加。

周錫瑋說，現在不只年輕人搞創意，年長者也在做，疫情時代，創意讓生活充滿無限刺激，關在家也能做創意，期許所有參賽者 在創意路上一直走上去。

主辦單位指出，今年金犢獎不受疫情衝擊，在全球1410所院校的支持下，參賽作品及人數再創歷年新高，收件總數將近10萬件，參與的人數超過75萬人。

本屆競賽題型多元並順應國際趨勢，包括企業永續ESG、IP設計、電商行銷、城市行銷、文創企劃等主題。評審團表示，得獎作品在品質及創意上都比美甚至超越業界水準，相當令人驚豔。今年在IP設計及文創作品項目表現尤其突出。

此外為迎接3.0的時代，金犢獎執委會今也啟動了D S數位藝術獎，由現場產官學代表，一起參與啟動儀式。

「時報金犢獎國際競賽」今年邁入第31屆，特色是與企業連結，由企業提供獎學金，鼓勵廣告、設計及傳播相關科系參與，今年參與的企業有旺旺集團、永慶房屋， PChome網路家庭、台新銀行公益慈善基金會、森田藥粧集團、台灣昕諾飛、台南學甲慈濟宮、技嘉科技、映客互娛集團、海底撈、安慕希、永和豆漿、康師傅、南寧崑崙關、冀台經濟文化交流協會、成都傳媒集團等，多位企業代表也出席今日活動並頒發獎項。