中市力勤農產公司在5年前驚爆販售黑心肉品，被查獲已賣出過期大腸頭等逾千公斤。（資料照片）

陳淑芬／台中報導

中市力勤農產公司在5年前驚爆販售過期肉品，台中市衛生局查獲已賣出逾有效期限276天至170天不等的冷凍大腸頭844公斤及豬腸200公斤等食品，查扣5400多公斤逾期食品。台中市衛生局共開罰1032萬元，力勤上訴最高法院，經撤銷處分；衛生局改罰432萬元，力勤不服再上訴。台中高等行政法院判決，認定維持其中罰款24萬元，其他有所違誤，予以撤銷，仍可上訴。

力勤公司的離職司機在臉書爆料公社PO文爆料，指稱前東家常以改標販售過期肉品，最噁心的是曾有過期食品改標換包裝時已傳出異味。台中市衛生局接獲檢舉到位於清水區的力勤農產公司稽查，當場封存1萬5000多公斤可疑肉品，引發社會譁然。

台中市衛生局在2017年4月、5月間追查發現，力勤公司在2017年2月至3月期間，共有6次違法販售逾期冷凍肉品，包括大腸頭844公斤、豬腸200公斤及枝骨10公斤，並在公司查扣逾期的大腸頭2155公斤、雞腿3300公斤，主要流向傳統市場，龐大數量相當驚人。

台中市衛生局根據力勤農產6次違規銷售及查獲貯存逾期大腸頭及雞腿2行為，認定共有8件違法行為，依違反《食安法》的裁罰基準，依據違規次數、資力加權、工廠非法性加權、違規行為故意性加權、違規樣態加權、違規品影響性加權及其他裁量參考加權，加權計算後，共裁罰1032萬元。

力勤農產不服，提起訴願遭駁回，再上訴最高行政法院，於2020年判決，衛生局裁罰不適用裁罰基準，違法裁量加權，而撤銷衛生局處分。台中市衛生局在同年11月重新裁罰，開罰432萬元。力勤農產不服，提出訴願遭駁回，向台中高分院提起行政訴訟。

台中高等行政法院法官認為，衛生局對查獲逾期大腸頭及雞腿等2違法行為，各罰款12萬元，總計24萬元，並無違誤。但在違規販售行為，已在個別處分有認定，但又加權計入裁罰倍數，有重複評價的狀況。此外，販售逾期食品，或變質、腐敗食品，都在裁罰基準的加權事項已有規定，衛生局以逾期天數多、食品變質腐敗可能性升高而在加權事實中評價，產生混淆不同違規態樣情況。

台中高等行政法院認定，裁罰24萬元有理由外，其餘有違法事實，予以撤銷，仍可上訴。