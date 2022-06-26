盧秀燕協助愛犬「路易」將小腳印印在自己的簽名旁邊。（市府提供／謝瓊雲台中傳真）

許多小朋友開心簽梁，留下別具意義的紀念。（市府提供／謝瓊雲台中傳真）

經發局長張峯源（右三）現場演奏小提琴，率局裡同仁組隊演出。（市府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市國際會展中心工程，即將於7月6日上梁，為與廣大市民分享喜悅，中市府在市府廣場擺上鋼梁邀市民朋友揪團簽名留下歷史見證，周末短短兩天吸引逾2000人簽名留影紀念；台中市長盧秀燕25日下午帶著家中汪星人「路易」驚喜現身，並專程幫狗狗留下腳印，萌翻眾人，場面歡樂溫馨。

台中市經發局利用24、25周末假日，在市府廣場上邀市民朋友揪團一起來簽梁留念，不少民眾是攜家帶眷舉家前來，也有公司行號和民間社團組團到場，連外籍人士都專程來共襄盛舉，大家忙著簽名、合影，不忘拍照打卡，廣場上熱鬧滾滾。

雖然午後下起雷陣雨，依然澆不熄眾人熱情，經發局估計2天活動吸引逾2千人到場，有企業團體一大早就到場排隊等候，一名年輕上班族表示，非常期待台中擁有自己的國際會展場館，能將優秀產品行銷世界；也有跆拳道社老師特別帶領社員小朋友和家長一起留下開心簽梁畫面。

呼應民眾參與熱情，經發局長張峯源現場演奏小提琴，率領同仁合奏「小手拉大手」，精彩表演引來現場民眾陣陣歡呼與掌聲；昨日近午時分，盧秀燕突然抱著愛犬「路易」驚喜現身，並將狗腳印留在市長簽名旁邊，許多小朋友看見毛茸茸的萌犬紛紛簇擁上來圍觀，溫馨又感動。

經發局指出，台中國際會展中心2019年3月由盧秀燕拍板動工後，進度順利，7月6日即將正式上梁，周末兩天民眾簽梁的珍貴畫面，都將完整保存紀錄，永遠被這座城市記住。