央行升息近乎是6月間的全球運動，支持升息的央行總裁均堅稱「用升息應對通膨」。爾今已接近6月底，市場關心，倒底升息有沒有帶來預設的壓抑物價結果？在得到答案之前，已出現投資者偏好風險、隔夜美債收益率上升，進一步提振美元，壓抑非美貨幣、黃金、美股等資產。美元指數也繼續維持「一浪高於一浪」的走勢，更給了外匯市場趁機再次「測試」日本央行對日圓貶值的容忍程度。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，日圓兌美元匯率6/21一度觸及136.7，為24年以來的低點，及至6/24（上周五交易日）仍在134附近徘徊。日本國內通膨問題已嚴重影響公眾情緒，日經民意調查顯示，約64％受訪者認為目前通膨是「不可接受的」，69％受訪者不滿政府的抗通膨措施。在7月10日舉行上院大選之前，通膨政治化更顯得敏感。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，通膨再破紀錄的6月聯準會毫不猶豫地升息75個基點，相信接下來一個月，市場將進一步憧憬，聯準會一次升息100個基點的可能性，美元便有望進一步受提振。

美元指數6/14曾來到105.49，6/24還在104.12，目前繼續維持一浪高於一浪走勢，楊傲正就技術面分析，下一關口或將是2002年10月的106.38水準。另外，「富拓美元指數」也呈現持續一浪高於一浪形勢。該指數包含了歐元、英鎊、澳元、紐 元、日圓、瑞郎共6種貨幣兌美元的一籃子貨幣，各貨幣權重一致，因此更能反映美元在市場上的表現。

基於日本國內的政治難處，以及美元被通膨刺激可能進一步提振，瑞銀財富管理投資總監辦公室最新修正日圓匯率的前景價位，2022年9、12月、2023年3及6月，分別回升至133、130、127和124，原先對今年底匯率回到124的估測，將延後到明年。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，日圓匯率現階段偏弱，但第四季之後可走向升值的趨勢，主因有二點：其一，美國經濟增長風險上升開始對美元造成壓力，聯準會2023年9至12月期間需要降息3次，以應對美國經濟增長和通膨放緩的挑戰。其二，日本央行近日首次強調經濟增長和通膨動態前景正在改善，估計在未來幾個季度，抑或為政策正常化鋪平了道路。

星展集團指出，非美貨幣中和日圓同樣偏弱的歐元，歐洲各國亦通膨持續攀升，歐洲央行（ECB）已預告將於7月升息，歐洲央行貨幣政策的轉向，對於歐元兌美元匯率應有所支撐，歐元可能在1.04附近觸底，因為在過去12個月導致弱勢歐元的因素已逐漸減弱。星展集團預期，2022年下半年歐元兌美元匯率將介於1.05～1.15區間震盪。