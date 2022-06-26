新竹市26日新增837例確診個案，今年以來累積6萬4873例，全市確診比例約14.4％，目前居家照護者仍有6641人、居家隔離者為1642人。

市府表示，為鼓勵長者接種疫苗，7月31日前65歲以上及55歲以上原住民長輩接種任1劑次疫苗，都可獲得500元超商禮券及2劑快篩試劑。

新竹市包括中正市場、體育館及慈濟靜思堂3大疫苗施打站，下周都仍將持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，周一、三、五莫德納，周二、四BNT，請尚未接種疫苗的長輩把握機會盡速接種。

衛生局提醒，5到11歲兒童已開放第2劑接種，與第1劑接種滿4周後可向合約診所開診時間電話預約，其它年齡民眾也可於各廠牌疫苗診所預約。

另外，配合指揮中心公告，下周五（7月1日）將啟動第3輪家用快篩實名制，購買模式與第2輪相同，取消單雙號的購買限制，每輪每位民眾僅能購買1次（可代購）。