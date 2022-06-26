中華女子拔河隊為了今年世運會揮汗練習。（中華拔河運動協會提供）

2022世界運動會將於今年7月7日到17日在美國阿拉巴馬州伯明罕舉辦，挑戰女子拔河5連霸的中華女子拔河隊，已經在國立體育大學集訓兩周，中華拔河運動協會理事長陳建平今天（26日）特地到場幫選手加油打氣，並致贈加菜金新台幣10萬元，期許選手們除要保持健康，也盡力爭取世運會女子540公斤級5連霸。

本屆世運會原定去年進行，因為新冠肺炎疫情延到今年登場，為讓代表隊選手提前適應比賽強度，拔河協會近兩周特地舉辦48場模擬對抗賽，找來男子選手模擬對手隊形特色與戰術，除藉由以賽代訓幫助女將們盡快將狀態調整至顛峰，另一方面也能提熟悉對手。中華女子拔河代表隊預計7月10日啟程出發，屆時將與瑞士、瑞典、荷蘭、德國與英國等勁敵過招。

近3年全球體壇受到新冠肺炎疫情等因素影響，也打亂選手參賽、集訓計畫，國內在三級警戒期間選手也無法好好集訓，就算警戒降級後也一度難覓適合的訓練場地，今年5月獲得連任中華拔河運動協會理事長的陳建平，在勉勵選手時提到，他很清楚受到疫情衝擊，選手無法正常集訓，加上又得提心吊膽注意身體健康，隊員與教練們都很辛苦，不過他期盼這段期間所有人的一起努力，能把危機轉化成動力，一起把第5面世運會金牌帶回台灣。

陳建平也提到，選手出國爭光固然令人欣喜，若有機會在家鄉舉辦國際賽事，並把金牌留在台灣，也是很美好的榮耀，而協會在2021年已經成功申請到2026世界室內拔河錦標賽主辦權，他勉勵到時候一定要把這個賽會辦好，並將更多獎牌留在台灣。