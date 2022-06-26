大甲獅子會慶祝50週年慶與姐妹會「日本北九州八幡獅子會」，在大甲體育場合建時鐘塔，以獅子會LOGO為基礎，透過「Ｌ」字型轉換成一條帶狀金屬鏈，從底部延伸至另一端連續而不斷；象徵大甲獅子會獅友多年無私奉獻永久傳承。

26日舉辦剪綵揭幕典禮，立法院副院長蔡其昌說，時鐘塔就是記錄大甲獅子會對這塊土地的奉獻及象徵永久的傳承。

今天舉辦剪綵揭幕典禮，與會有總統府資政王茂雄、立法院副院長蔡其昌、台中市社會局長彭懷真，及市議員李榮鴻、施志昌等皆出席。大甲獅子會長紀永章說，大甲獅子會50週年，全體獅兄跟日本姐妹會「日本北九州八幡獅子會」一起合建大甲體育場的時鐘塔，象徵永久的傳承。

蔡其昌表示，時間往前走同時在流逝，時間的流逝會留下很多記錄，會記錄在這塊土地上、記錄在人們身上，看到時鐘塔的落成就想到時間；18年前他開始選立法委員，從政一開始得到大甲獅子會很多前輩獅友的幫助，順利從助理、立委到深耕服務、解決地方的問題，一路走到目前擔任立法院副院長。

蔡其昌指出，「時鐘塔」就是記錄大甲獅子會對這塊土地的奉獻，各位獅友之間的情感，是非常有意義的紀念性的建築，讓所有在大甲體育場運動的朋友都可以看到時間；獅子會的精神是要跟社會密切連結，社會服務工作是成立獅子會重要的目標跟任務。

紀永章說，時鐘塔的設計理念「時空鍊」，以獅子會LOGO為基礎，透過「Ｌ」字型轉換成一條帶狀金屬鏈，從底部延伸至另一端連續而不斷，象徵著大甲獅子會獅友們多年無私奉獻，不斷連結過去，傳承當下，並且展望未來。

夜晚時分，在金屬與彩色燈光的交互輝映下，宛如銀河般的彩帶，訴說著未來大甲獅子會的無限可能；L景觀設施除作為運動場的時鐘功能外，在柔和的金屬曲線下更賦予景觀設施額外的公共藝術價值，落地處更延伸為平台，提供社區居民休憩空間，亦拉近景觀設施與人之間的距離。