「時報金犢獎國際競賽」，26日在新北市府舉行頒獎典禮，本屆吸引超過10萬件作品參賽。東道主新北市長侯友宜26日受邀致詞與頒獎時表示，時報金犢獎是全球華人世界最重要的競賽，身為新北市長很榮譽可以參與這項盛事，如果明年還有機會，希望能繼續在新北舉辦這項國際賽事。

侯友宜表示，國際競賽能在新北舉辦與有榮焉，這項競賽參賽人數與作品逐年增加，競爭更是越來越激烈，尤其疫情期間，大家對這個比賽更加關注。

侯友宜說，本次主題跟國際趨勢完全符合，無論是SDGs、文創產業、電商發展，學生透過創意將議題呈現「華人關注議題，也是全球關注議題」。

侯友宜說，感謝大家提供寶貴好的意見也願意分享，期待明年還有機會能在到新北舉辦。

台北市廣告公會理事長盧炳勳也說，這是全世界最難拿到的獎項，這3年疫情加速所有媒體廣告轉型，也是各位同學絕佳翻轉機會，恭喜年輕同學就拿到「無敵星星」，廣告界也張開雙手歡迎各位加入翻轉廣告界。