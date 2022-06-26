疫情走下坡，中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增3萬9586例本土確診；彰化縣新增2761例，確診盛行率達13.36％，從高峰日6月11日至今，降幅已超過一半，為55％。
彰化縣長王惠美提醒，彰化縣滿5歲至6歲國小未入學幼童BNT疫苗接種於6月27、28日開放線上預約，預估1萬2342人，請尚未預約家長把握機會，並規劃6月29日至7月8日配合國小校園接種，各鄉鎮共設置30場快打站，開放進入校園預約接種。
王惠美表示，若家中幼童所就讀的幼兒園，未能配合造冊，或未就讀幼兒園的幼童，請於6月27、28日可於衛生局網頁線上預約，限設籍彰化縣的小朋友。
葉彥伯表示，彰化縣疫情已經過了高原期，最高峰期是6月11日，然後下降、又緩升、又下降，經過幾波震盪後，疫情已明顯逐漸走下坡了，目前居家隔離人數6044人，累計居家隔離人數16萬2674人，確診數16萬4151人，提醒仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩。
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