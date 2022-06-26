台南市歸仁警分局柯姓前偵查隊長被檢舉酒後言行失檢，經警方調查後，認定他當天走路不穩，曾向男性屬員敬禮、鞠躬及摟抱等動作，還口出穢言等部分屬實，已予以記過並調整非主管職務；至於網路社群傳他涉及性騷擾部分，經警方檢視當時段的駐地監視器，並無與女警有肢體碰觸畫面。

警方指出，今年4月間，柯姓前隊長參與隊上歡送同仁餐會結束後，返回辦公室期間，疑因酒後言行失檢。分局於6月上旬接獲反映後，主動配合警察局展開調查。

警方調查後，雖認定柯員酒後確有言行失檢，像走路不穩及多次向男性屬員敬禮、鞠躬、摟抱等動作，並口出穢言；至於網路社群傳出柯員涉及性騷擾，目前雖無人申訴或提告，但依《性騷擾防治法》規定，事件發生後1年之內，都可以向機關提出申訴，基於保護同仁權益的立場，分局將再深入調查，若查有相關事證或有人申訴或提告，絕對會嚴正處理。

警方強調，柯員身為領導幹部，未能以身作則，酒後衍生言行失檢情事，有失分際，顯然已經人地不宜，為嚴整警察紀律，將柯員記過及調整非主管職務。