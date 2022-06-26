荷蘭畫家維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」，改作少女因使用迷幻藥出現瞳孔放大、面部歪斜與陷入幻覺的精神狀態。（摘自國立自然科學博物館）

西班牙畫家博雷利名畫「逃避批評男孩」，改作男孩因使用搖頭丸，出現瞳孔放大、臉部變形與精神錯亂等徵狀。（摘自國立自然科學博物館）

高雄驚見蒙娜麗莎吸毒後容貌消瘦憔悴！原來是高雄市毒防局於大東文化藝術中心今日舉辦「與您對畫~《名畫遇見毒品》」特展，內有蒙娜麗莎多幅名畫與吸毒成癮後的身體容貌變化作結合，藉此教育民眾吸食毒品後的危害、了解毒品的危害，並從中學習到防毒知識，以響應626國際反毒日。

本次特展與國立自然科學博物館合作，以世界名畫融入跨界藝術的創想，傳遞反毒與防毒的訊息，共改作了二十四幅世界名畫，每幅改作名畫表現不同的毒品主題故事，最著名的名畫為達文西「蒙娜麗莎」，並改作成蒙娜麗莎因吸食海洛因成癮，造成瞳孔縮小、病態消瘦與皮膚病變的外貌，與原作豐腴樣貌差異甚大。

另外，荷蘭畫家維梅爾名畫「戴珍珠耳環的少女」，改作少女因使用迷幻藥出現瞳孔放大、面部歪斜與陷入幻覺的精神狀態；西班牙畫家博雷利名畫「逃避批評男孩」，改作男孩因使用搖頭丸，出現瞳孔放大、臉部變形與精神錯亂等徵狀。讓參展民眾透過世界名畫遇見毒品的意象比對，看見吸食毒品成癮的樣貌改變、了解毒品的危害，並從中學習到防毒知識。

毒防局長林瑩蓉到場致詞表示，《名畫遇見毒品》特展意義深遠，運用藝文的軟性元素，與民眾對話，讓民眾在藝術的思維中探索生活實境映照的影響，提升大眾對毒品危害的關注與建立識毒、反毒、防毒的意識。

特展於6月26日開始舉辦至7月29日，展出期間毒防局將安排專人在場服務，並提供毒防諮詢及拍照送驚喜禮物加碼活動。另外因應防疫，也同步舉辦線上特展，只要到臉書或IG搜尋「高雄市政府毒品防制局」，即可在線上觀展，同樣有提供小禮物加碼活動，歡迎民眾踴躍實體或線上觀展。

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