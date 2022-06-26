北約組織（NATO）峰會將於29至30日舉行，美日韓三國領導人有望於4年後再次聚首。此外，韓國、日本、澳洲、紐西蘭4個受邀與會的非北約成員國，還考慮藉機舉行四方會談。

韓聯社報導，美日韓三國正在協調於29日舉行三邊會談的事宜，預計屆時將探討攜手應對北韓核導威脅等方案。若能成行，這將是自2017年9月藉聯合國大會舉行會談後，三國領導人時隔4年9個月再次聚首。

此外，日韓領導人會談前景不明，兩國領導人或以從簡的會外會（pull aside）形式對話。

這將是韓國領導人首次出席北約峰會，總統尹錫悅將於明（27）日啟程前往西班牙馬德里。尹錫悅此行將再次確認西方國家對實現北韓完全無核化的廣泛支援。

峰會期間，尹錫悅將與約十國的領導人舉行雙邊會談，共商核電出口（捷克、波蘭、荷蘭）、半導體（荷蘭）、電動汽車暨電池與人工智慧（加拿大）、軍工產業（波蘭）、新能源及可再生能源（丹麥）等經濟安全合作事宜。