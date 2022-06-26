原流市集讓現場民眾感受原住民族的文化特色與魅力。(台中市政府提供)

台中市政府原住民族事務委員會，為提升台中市原住民工藝精品多元性及能見度，今年特辦理「原流新創十大工藝精品甄選活動」共有39項作品參賽，評選展示活動於「原流新創聚落」舉行，得獎作品將在7月4日於市府原民會FB公告，並於7月30日配合原住民族紀念日，在市民廣場舉辦成果發表及頒獎典禮。

原民會表示，為鼓勵具創新創意的原住民族業者發展自我特色，創作符合市場需求的工藝精品，今年度辦理甄選活動，共有39項作品參賽，展現出台中市原住民族的文化多樣性以及工藝特殊性。

甄選概念以具原住民特殊意義、原住民族符號素材、創意生活用品、裝飾或手工藝術，延伸設計的「原」味特色工藝精品進行，期待能在後疫情時代，運用原藝的力與美，把濃厚的文化精神傳承下去，促進中市原住民族產業經濟發展。

市府原民會指出，評選活動於「原流新創聚落」進行評分，過程也特別開放民眾參觀，讓民眾現場賞析原住民文創產業成品，周邊另有草地音樂會搭配精彩的原流市集，讓現場民眾感受原住民族的文化特色與魅力。

原民會強調，得獎作品將會在台中市首創原住民族通路據點「原流新創聚落」進行果展示，並於7月30日配合原住民族紀念日於台中市市民廣場舉辦成果發表及頒獎典禮，屆時歡迎市民蒞臨、共襄盛舉。