南投縣傳統知識與實踐類文化資產「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶」保存者蘇文昭師傅帶領10名學員，以做中學的概念，將傳統手工製茶技術，傳承給年輕的下一代。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣傳統知識與實踐類文化資產「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶」保存者蘇文昭師傅帶領10名學員，以做中學的概念，將傳統手工製茶技術，傳承給年輕的下一代。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

為將傳統的手工製茶文化發揚光大並讓台灣茶文化走向全世界；南投縣文化局舉辦「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶」傳習班，由南投縣傳統知識與實踐類文化資產該類別保存者蘇文昭師傅示範完整實作，帶領10名學員完成鹿谷凍頂烏龍茶的製作。

南投縣政府於108年公告登錄「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶」為南投縣傳統知識與實踐類文化資產，登錄項目對應的「鹿谷」地區，是南投縣重要的茶葉產區之一，認定的保存者蘇文昭師傅，深諳鹿谷地區居民長期與自然環境互動所產生的傳統製茶知識系統，包含茶樹栽種、茶園管理，並能完整體現操作手做工序。

南投縣文化局長林榮森表示，南投縣傳統的製茶產業，對於茶農二代或相關茶產業從業人員，是非常難得的一次學習機會。未來文化局仍會繼續辦理相關課程，希望透過課程辦理，將南投縣傳統手工製茶技術，傳承給年輕的下一代。

蘇文昭表示，手炒凍頂烏龍茶有獨特的風味、飲用回甘回韻，是現今機器製茶無法比擬的；蘇文昭之子：也是該項技術傳習人蘇邦怡指出，傳統鹿谷烏龍茶製程，包含日光萎凋、弄菁、靜置、炒菁、揉捻、初乾、團揉等程序，每個環節都會影響發酵程度，工序一個都不能少，此次課程逐步引導學員熟悉工序、學習獨立製茶。

本次傳習課程，讓參與學員親自完成製茶。第一日課程從日光萎凋、弄(浪)菁、堆菁、炒菁、初揉到初乾，靜置一晚後，於第二日進行手工團揉、再乾等工序製作。第三天課程著重於鹿谷烏龍茶烘焙知識示範，第四日則以共同品評與綜合討論讓學員互相分享所吸收的知識內涵。

學員林郁玟表示，她原本就在仁愛鄉製茶，是第一次學習傳統製法，她表示這4天課程，她捨棄原本所學，重新吸收傳統手工製茶，從老師身上學到很多方法、獲益良多。