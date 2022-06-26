味全小龍女啦啦隊（Dragon Beauties）成員賴可LIKE，之前在場邊賣力跳應援曲時，一對傲人上圍不斷晃動，養眼畫面讓網友全體暴動，昨(25日)曬出穿著比基尼站在泳池畔的美照，只見胸前車頭燈幾乎要撐破泳衣，火辣程度破表。

賴可在instagram透露友人吵著要去衝浪，但宜蘭天氣只適合被浪衝，便臨時改成高雄之旅，接著曬出與友人合照，分別是啦啦隊成員口水、心璇以及芮妮，她表示跟對的人出去玩很重要，但對好友口水可能就不是這麼回事，因為身為摩羯座的她，必須得同時應付三個有選擇障礙的天秤座，即便如此，四人仍舊玩得不亦樂乎，更附上4人舉杯的影片，可見對這趟行程滿意度破表。

擁有傲人火辣身材的賴可，不忘曬出穿著比基尼的養眼辣照，只見她站在泳池畔隨意擺著POSE入鏡，呈現自然不做作的風格，不過眾人都把焦點放在胸前那對傲人車頭燈上，不僅泳衣幾乎要被撐破，還擠出一條I字型深溝，她則是開玩笑表示：「換上私服發現自己還可以，再多吃幾頓宵夜嘛～請問穿上球衣的時候是花生什麼樹(發生什麼是)」。

賴可之前在球場跳應援的影片，可說是人氣攀升的代表作，當時她身穿白色小背心，外面套著味全龍五月主打的全黑「狂龍球衣」，跳到游擊手張政禹應援曲時，一對傲人北半球跟著節奏上下震動，火辣身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，雖然影片僅有短短1分33秒，卻掀起一波討論熱潮。