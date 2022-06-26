台中市26日新冠肺炎新增本土案例有5520例，其中5262例經快篩陽確診，占95.32％。台中市副市長令狐榮達在疫情記者會表示，對照上週日6月19日新增7820例，台中確診數銳減29.4％，接近3成，台中確診數持續穩定減少的趨勢愈來愈明確。此外，中市兒童疫苗第2劑和65歲以上長輩第4劑疫苗覆蓋率，都是六都第一。

令狐榮達分析，台中確診數持續穩定減少的趨勢愈來愈明確，台中市今天新增本土個案為5520例，對照上週日6月19日新增7820例，確診數銳減29.4％，接近三成。

令狐榮達指出，依據中央提供統計截至今天上午8時的接種資料顯示，台中市5歲至11歲的莫德納與BNT疫苗第2劑共施打2萬209劑，疫苗覆蓋率10.42％，覆蓋率為六都第一。

至於兒童疫苗施打情形。令狐榮達說，為提高兒童防護力，台中市第2劑兒童BNT疫苗採行醫療院所、校園集中接種及假日校園快打站「三管齊下」措施，成效不錯。昨日校園兒童疫苗快打站，預約施打人數4783人，實際施打人數2552人，接種率53％。

令狐榮達表示，據教育局進一步了解，部分家長不是沒有施打意願，而是希望第1劑、第2劑間隔不要滿四週立刻施打，希望可以間隔稍久一點，市府接下來幾天，醫療院所、校園集中接種會持續進行，中市府會視接種情況，滾動式評估是否加開校園快打站。