富邦悍將26日再新增5名一軍球員及總教練丘昌榮確診，賽前球隊緊急從二軍叫上人手，其中高國輝、蔣智賢及林琨笙此役都會先發，代總教練黃泰龍期許替補的球員不要只是覺得代班一下就好，希望能夠好好把握機會，表現給公司、球迷看，為自己爭取更多機會。

富邦連2天一軍都傳出疫情消息，昨天4名一軍球員染疫，今天再新增戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳，球隊也啟用「疫情隔離名單」，將高國輝、蔣智賢、孔念恩、林琨笙及投手李建勲叫上一軍；除了林琨笙本就跟隨一軍外，其餘4人都從嘉義搭高鐵北上，約在下午4點才會抵達球場。

另外也從二軍叫上教練郭建霖，上一軍支援，而今天替補的5人中有3人立刻被排進先發，黃泰龍期許這些上來的選手要好好把握機會，「因為現在疫情沒辦法控制，能控制的就是能否把握機會。」

黃泰龍也以樂天桃猿郭嚴文為例，「他把握住一軍確診的機會上來，有好的表現就能繼續留在一軍，不會因為時間到了就回去（二軍）。」至於下周的先投手安排還需要再與教練團開會討論後才可知。