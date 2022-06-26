臉書社團26日瘋傳一段赤膊男子暴打車窗、嚇得車內女子驚聲尖叫的影片，PO文者指出，事情發生在屏東市民生路上的某間超商外，2女買完東西時發現被赤膊男尾隨，趕緊衝上車反鎖車門，不料赤膊男站在車外狂拉車門又打車窗，短短7秒鐘的影片看得網友直呼恐怖，警方表示，23歲廖男醉酒鬧事，訊後依強制罪嫌送辦。

該影片附帶文字指出，「屏東縣潮州鎮」，盼社友大力分享並多留意，文中指出，「2022年6月26日凌晨3點多左右，在屏東市民生路民生工商往市區方向旁。當時是一名女性朋友與他的女性友人到超商購買東西，購買完東西時準備返車時，女性朋友當時察覺到被人跟隨，就勿勿忙忙返回車上趕緊反鎖，才沒有造成出不知後果的嚴重性。」

原PO還指出，「當時就只有2名瘦小女子，看著那麼高壯的男子試圖對著毀損車窗犯案，當時車內已經叫得驚慌不已，嚇得半死不知所措，只想趕快離開現場」。

對此，屏東警分局指出，6日2時48分許，歸來派出所獲報超商前有人遭騷擾，警方到場後看見滿身酒氣的23歲廖男正在與報案人攀談，但報案人表示不認識廖男，她們在超商買完東西準備要離開時，廖男就一直找她們講話，後來又拍打車窗，嚇得她們趕緊報警處理。

警方發現廖男因爛醉意識不清，都不曉得自己在做什麼，而報案人當下表示因人、車都未遭到損害，所以接受廖男道歉後離去，至於廖男因酒氣未退，警方隨後將其保護管束。

廖男酒醒後，不記得自己怎麼會脫到只剩內褲跑到超商裡，對於整晚的脫序行為也毫無印象，只對自己的行為感到抱歉，不過警方認為廖男酒後行為涉及強制罪嫌，訊後依法將廖男送辦。

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