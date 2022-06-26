湖口仁慈醫院7月1日下午3時至5時於聖母診所旁廣場加開社區接種站。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣26日新增1008例COVID-19確定病例，年齡分布在0至95歲，其中468名男性、540名女性，至25日止，新竹縣累計確診人數達9萬361人。湖口仁慈醫院7月1日下午3時至5時於聖母診所旁廣場加開社區接種站，提供各劑次莫德納疫苗共500名額，即日起接受預約，請鄉親多加利用。

新竹縣26日新增的新冠肺炎本土個案，12歲以下173人、65歲以上104人，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占67％。分布地區則為竹北市407例、竹東鎮157例、湖口鄉135例、新豐鄉111例、新埔鎮59例、關西鎮48例、芎林鄉25例、橫山鄉7例、寶山鄉27例、北埔鄉14例、峨眉鄉2例、尖石鄉9例、五峰鄉7例，個案分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前居家隔離1464人、居家照護列管人數6890人。

除了新冠肺炎疫情，疾病管制署24日前公布我國首例境外移入猴痘確診個案，為南部20多歲的本國籍男性，今年1至6月前往德國就學，6月16日返國，並在20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，就醫後經醫師評估採檢後確診為猴痘。

疾管署指出，猴痘疫情以歐洲、美洲最多，亞洲目前則有我國、韓國、新加坡有境外移入病例，傳播途徑多與陽性個案親密接觸、不安全性行為或照顧確診者，因疫情擴大，疾管署將加強國際港埠檢疫及衛教宣導，並與國際藥廠洽談第3代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，入境若出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https：／／www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月（2022年1月26日前有打第3劑者），即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者盡速接種。65歲以上長者（原住民55歲以上），設籍竹縣即可打疫苗送禮券及快篩活動，請符合條件的長者把握時間，盡速接種疫苗。