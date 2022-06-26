「千金買房，萬金買鄰」，鄰居好壞對生活品質影響巨大，一名網友好奇詢問，住獨棟別墅不用擔心樓上、樓下鄰居，在自己土地上當國王究竟有多爽？引起討論，不過有網友指出並沒比較好，「寧願住一層一戶」，住獨棟別墅打掃累人、容易遭小偷都是缺點。

一名網友在PTT發文，想知道住獨棟透天、獨棟別墅有多開心，「上是天、下是地，不用擔心樓上或樓下的鄰居，圍一塊地蓋一座城堡，自己就是國王，有沒有住獨棟透天到底有多爽的八卦？」

對此，有住獨棟房子的網友紛紛留言：「家裡重低音喇叭全開也不會吵到鄰居」、「不用煩惱咚咚咚拉椅子聲音就贏了，其他問題錢能解決」、「超爽阿！精華地能住透天，誰要住鳥籠」、「2層以下的大坪數獨棟才爽」、「不用處理隔壁樓上樓下鄰居問題就是爽」、「睡眠品質很好，不會聞到鄰居菸味，特別節日要嗨也不會妨礙他人」。

但也有人指出住獨棟透天的兩大缺點，第一是打掃累人「很麻煩...寧願住大坪數的一層一戶，爽很多」、「沒有保持整潔就是蟑螂老鼠大本營，地點差的話颱風天要小心1樓淹水」、「50多坪的平房，打掃起來真的累」；其次是怕遭小偷，「晚上睡覺有怪聲，要先推測是小偷」、「出遠門要當心遭小偷」、「重點真的是小偷，新聞搜一搜很多，沒報的更多，什麼年代了還是一堆」，建議有錢再考慮買有社區管理的獨棟別墅、打掃花錢請別人做。