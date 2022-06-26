中央今（26日）宣布宜蘭縣新增786個確診者，本土累計70884例，新增5名死亡個案；縣長林姿妙表示，宜蘭單日確診個案已連續10日在千人以下，縣府防疫團隊仍持續監測疫情變化，請縣民持續遵守各項防疫措施，若出現類似呼吸道症狀或有感染疑慮，一定要儘快篩檢，才能避免疫情擴散。

疫情方面，今日新增的5名死亡個案，年齡介在70歲至80多歲之間，且皆有慢性病史；分別是2位男性、3位女性，其中有1人並未施打疫苗、1人施打2劑疫苗、3人已完成3劑疫苗的接種：5人分別於5月26日至6月21日期間確診，雖經搶救仍不敵病毒侵襲先後病逝。

今日新增確診學生數共47人、教職員工10人，累計共10105位學生、1095位教職員確診。

根據衛生局統計資料顯示，確診後中、重症的個案有399人，其中80歲以上有220人，佔中、重症的個案55.1％；另死亡個案139人，80歲以上有98人，佔確診死亡人數70.5％；確診後3日內死亡的64人中，其中80歲以上有46人，佔確診3日內死亡人數71.9％，且確診後3日內死亡的確診者中有82.8％的人有慢性疾病。

衛生局指出，高齡者或有慢性疾病者確診後病程發展速迅，必須預防和治療並重；民眾若出現類似呼吸道症狀或有感染疑慮，一定要儘快篩檢、早期治療，才能守護健康。