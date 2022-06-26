高雄市政府農業局表示，現今國人愈來愈重視健康與飲食營養，更在乎食材的來源與安全性，自104年起開辦的神農市集，嚴選高雄市眾多優質產品，包括當地當令的燕巢和大社芭樂、六龜木瓜、旗山香蕉、還有果乾、蜂蜜、果醋等加工品，近年來還網羅雲嘉南和屏東等鄰近縣市的農友參與，展售品項更多元豐富，透過這個平台讓都會區市民更方便選購到國產優良食材，同時認識在地農業，建立生產者與消費者的互動橋樑。

受到新冠疫情影響，許多活動都暫緩辦理，高市府農業局利用這個空檔，重新規劃布置，將原有市集從人行道移至公園內步道，空間更加寬闊。有別於以往的歐式帳棚，新址搭配兩旁成蔭的棕櫚樹群，架設綠黃白相間的手染布，還有特別訂製款的專屬的文創展攤，以耐用的金屬材質製作，表面採用與公園綠意相襯托的仿木紋烤漆，現場充滿濃濃的熱帶風情，讓人耳目一新。農業局長張清榮表示，神農市集多年來已經建立在地安全美味的好口碑，期望透過設備更新，來提升傳統農產市集的質感，並透過豐富多元的活動，增加市集特色。

未來每個月活動日期，是每月第四個星期的六日兩天，時間為15:00-21:00，民眾可搭乘捷運至凹子底站 4 號出口，或乘坐接駁公車：紅 32 路公車、 明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往，把尚青、尚澎湃的農產品帶回家。更多活動詳請上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/KSSG12查詢。