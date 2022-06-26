大鑫黑心快篩案爭議不斷，由於快篩進口須通過食藥署EUA（緊急使用授權），外界質疑食藥署把關不力。國民黨立法院黨團披露，食藥署內部有人「內神通外鬼」，幫忙讓廠商EUA「送件順利」，由於廠商送件及專線電話都僅食藥署審核人員知情，質疑食藥署有人圖利快篩掮客、快篩蟑螂。對此食藥署吳秀梅今天說明，「怎麼流出去的就是要調查，政風調查已經展開，檢調比我們清楚，但食藥署不允許不法行為」，但食藥署難道不用咎責，署長不必下台負責？天氣熱，她語氣聲音也上揚，「對，我們一切依照照規定辦理 」。

國民黨團日前質疑，國內快篩廠商僅有一成的比例可以通過，但其中就有八家有問題，食藥署把關是否已經出了很大的問題？

吳秀梅今天表示，所謂八家有問題要看批評的是什麼，有的說人家資本額少、 有的會說人家過去做什麼行業，但食藥署審查重點不會看這個，而是提出申請的快篩，效能、安全、品質是否符合要求，而不是去看資本額有多少，大家要把重點弄清楚，食藥署在乎民眾要用到真的有用的快篩，一個真的可以使用的快篩。

而食藥署內部是有有人內神通外鬼？吳秀梅表示，國民黨提到，因此有讓我們注意到，所以我們有介入，司法已經在調查，有違法行為一定會重罰。記者問，難道食藥署完全不知情嗎？ 資料是不是只有食藥署內部才有?吳秀梅回答「 你們應該要等司法調查結果，現在都要等調查」結果會僅快。

國內快篩高達140億大餅是否是吸引眾多廠商申請原因？吳秀梅說，快篩要看市場需求，現在大家只是把看到申請量來做計算，可是台灣不需要這麼多劑量，現在不管藥局、通路、大賣場、很多快篩都有存貨，台灣快篩量足夠，且廠商當時來跟我們申請EUA時候的數量很多申請也不一定都會進貨。

吳秀梅強調，已經多此公布申請EUA流程，就是依照「特地醫療器材專賣核准製造輸入辦法」來執行第九條，說廠商必須提供哪些文件，按照上面的第九條第二項，若跟我們一樣屬於實質審查的國家，在那個國家拿到EUA了，就可以取代文件一切都是依照法規進行。

難道食藥署都不用付把關責任？她說，「我們在把關啊！我們依照相關資料再審，我們也上美國FDA去看啊！」

對於日前秀出大鑫藥廠包裝盒上，出現簡體字，她更反問記者，難道寫簡體字「就代表made in china嗎？是嗎？」

記者最後問，署長要不要下台？吳秀梅短促回答，「對！我們依照規定辦理」。