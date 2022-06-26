烏克蘭首都基輔今（26）日清晨傳出多起爆炸，市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）遭到4枚俄軍的巡弋飛彈攻擊，至少1枚擊中民宅，這是6月初以來基輔再度遇襲。

另據路透社報導，美國資深官員透露，七大工業國集團（G7）預計28日將宣布，禁止進口俄羅斯黃金，該名官員表示，「總統及其他G7元首將持續要普丁負責。」今日稍早英國政府宣布，英國、美國、日本、加拿大將聯手禁止進口俄羅斯黃金，預計很快生效。

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