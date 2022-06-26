網紅長瀨昆妮外貌吸睛火辣，身為日本華僑的她當年曾日文家教的身分教學生，亮眼外型狂吸引網友眼球，給她封號「全台最性感日文老師」、「日文女神」；後來昆妮成為知名直播主連千毅的女助理，知名度大幅提升，粉專擁有93萬粉絲追蹤，近來她身穿超低胸辣妹裝，還自誇舌頭不只厲害還能夠「品嚐味道」。

長瀨昆妮吐舌照引人陷入瘋狂。(圖/長瀨昆妮 IG)

長瀨昆妮今(26)早曬出「吐舌照」，在貼文中寫下「舌頭雖然不長......但很厲害～」，接著就吐出一小截舌頭，引來一頓狂讚，「喝果汁可以用舌頭打成汁嗎」、「一看就覺得很厲害」、「遇上我就會擊敗妳的舌頭」、「沒用過！只是說說的！！」有人好奇問「品嚐味道，很厲害嗎」引來她親回「嘿嘿嘿！不只味道」給人猜想空間。

長瀨昆妮遠拍也是一等一絕美。(圖/長瀨昆妮 IG)

另一張照片中，她收起吐在外面的小舌頭，身體穿上白色低胸小洋裝，頭上綁著一個黑色蝴蝶結髮飾，眨著美麗的雙眼看向鏡頭，坐在車內的她露出上半身曲線，身形姣好又火辣爆表，尤其上圍有著超雪白曲線，使得粉絲忘情朝聖，還能感受到她眼裡放送出來的電波，所有人都被她的美貌給迷倒。

長瀨昆妮胸前夾生魚片，沾上女體後味道會變更加「豐富」。(圖/長瀨昆妮 IG)

事實上，長瀨昆妮本就很常放送好身材照，先前也曾用「舌頭」品嚐日式料理，不料一手拿筷子夾起鮪魚生魚片，放到胸部上面去沾，後來當她把筷上生魚片放到嘴邊，另一片夾在UU上的鮭魚生魚片，竟然直接滑進雪白深溝之中，昆妮自己都忍不住笑了出來，只能說舌頭品嚐功夫太狂，食物都還未下肚就有「秀色可餐」畫面當配菜。