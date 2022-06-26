行政院長蘇貞昌今（26）日表示「台電負擔沉重」，經濟部長王美花日前也說電價有不得不漲的壓力，透露電價審議委會員將在27日針對各種方案進行討論並拍板，電價看似漲定了，不過國民黨副秘書長李彥秀認為，用漲價解決問題，是最無腦的能源政策！

李彥秀今日在臉書表示，疫情讓民生消費與經濟陷入低迷，今年人民的痛苦指數已破7，創下10年新高，而在疫情傷、通膨慘、失業高的「三殺壓力下」，民進黨政府還企圖調漲電價，「不但是讓人民的生活雪上加霜，更是對在疫情中掙扎的中小企業雨天收傘」。

李彥秀認為，「用漲價解決問題，是最無腦的能源政策！」她質疑，如果政府只會用漲電價解決問題，甚至選在錯誤的時機漲，我們還要這樣的尸位素餐的政府作什麼？

李彥秀指出，電價與油價這兩隻造成通貨膨脹、人民痛苦的巨獸已經蠢蠢欲動，呼籲政府應緩漲電價，並在疫情結束後邀集朝野政黨進行能源政策國是會議，徹底檢討電力供應結構，放下成見、務實地提出符合台灣產業發展、民生需求，足以達到永續的能源政策。

李彥秀說，台灣目前遇到的缺電與電價問題，絕大部分是因為為民進黨意識形態治國，缺乏可行的能源政策所致，價格只是其中最小的一環，不應把責任加諸在人民身上，堅決反對在人民最痛苦的時刻調漲電價。