桃園男新車開3小時就被撞曳引車駕駛酒駕遭送辦。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園男新車開3小時就被撞曳引車駕駛酒駕遭送辦。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市郭姓男子25日下午剛牽一輛進口轎車不到3小時，南下行經高鐵桃園車站、華泰名品城入口前停等紅燈，突遭後方葉姓男子駕駛曳引車追撞，再推撞前方林姓女騎士的機車，其中林女腿部受傷，肇事的葉男酒駕，郭男上網PO文自己該買新車不到3小時就被撞，最可惡的是葉男下車第一件事竟然是漱口。

郭男在網路社團PO文「酒駕真的該死！」，表示自己買新車等了半年才到港，剛牽新車還開不到3小時，里程數不到100公里，就被酒駕撞爛，他靜止狀態，對方未煞車、從後追撞，無法理解大中午喝醉開曳引車上路，「酒駕真的該死，到底什麼時候才修法」，男子也說，雖然前方的機車被連帶撞倒，還好有他的車輛緩衝，騎士受傷但沒有致命，「我的大白雖然出師未捷身先死，至少今天這場事故除了前面的摩托車騎士腳有受傷，無其他額外傷亡，算是不幸中的大幸了。」文章一出也引來網友砲轟又是酒駕肇事。

中壢警方指出，61歲葉姓男子昨天下午駕駛聯結曳引車，沿台31線高鐵北路往南行駛，行經華泰名品城入口、高鐵北路一段，直接衝撞前方停等紅燈、郭姓男子（35歲）駕駛的進口轎車，再推前方林女（27歲）停等機車，因衝撞力太大，郭男轎車、林女機車均撞上人行道毀損累累、林女右腿輕傷，車禍嚇壞停等紅燈車輛。而葉男酒測值每公升0.45毫克，將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。