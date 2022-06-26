美國退役網球女將葉格（Andrea Jaeger）最近接受英媒《獨立報》專訪時揭發WTA（女子職網總會）當年部分職員的惡行，她表示自己球員時代曾在女子更衣室裡遭到某位WTA女職員「性騷擾超過30次」，葉格不願單獨留在訓練室和更衣室，甚至被迫在移動廁所或淋浴間裡換衣服。

葉格說她當時年幼，還看到一些令人不悅的事，例如有位物理治療師和選手有染，導致葉格受傷了也不願意接受檢查。除了那位在更衣室對她毛手毛腳的女職員，在1982年WTA年終賽的派對，另一位WTA員工給她送上含酒精的飲品，葉格當時才16歲（美國人21歲才能喝酒），那人開車載她回家，還想在車上親吻她。

「當時我每周都要忍受這些狗屁，他們威脅我，如果說出來就會毀掉我姊姊的史丹佛大學獎學金，每次我想站出來都會有人藉此威脅我。」葉格後來因為嚴重肩傷，網球生涯在19歲就提前結束，她打進過法網與溫網決賽，女單最高世界排名第2。

多年來女網地位不斷提升，2007年終於達到4大滿貫賽全數男女獎金同額。2021年大陸女將彭帥的事件就引起WTA高度重視，主席西蒙（Steve Simon）指出「女性需要得到尊重，而不是被審查噤聲。」宣布取消大陸的賽事進行抵制。

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