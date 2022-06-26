台大日前爆出有醫學系大一生因為無聊重考學測，還順利通過面試二次錄取台大醫，引發熱議。同樣從台大畢業的律師林智群今（26）日在臉書表示，之前也有律師跑去重考律師，只是為了衝高名次，但是實務上當律師，大所看的是英文能力跟LLM（法律碩士學位），工作態度比名次重要多了。

日前一名台大醫學系學生在Dcard爆料，表示有一名學生為了體驗面試進行重考，結果考上原系、通過面試，引發熱議；台大教務處註冊組長李宏森證實此事，說明根據相關規則，重考是個人權益，不過醫學系內部招生會議也將討論，未來是否斟酌錄取備取生。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，台大醫學系學生重考後又上台大醫學系，「除了證明自己很屌、擠掉一個名額之外，這個意義在哪裡？」林智群透露，其實之前也有律師跑去重考律師考試，只是為了衝高名次，但是實務上，「當律師，名次一點都不重要，大所看的是英文能力跟LLM（法律碩士學位），訴訟所沒在看名次的，工作態度比名次重要多了」。

對此，許多網友紛紛回應「那個叫做吃飽太閒」、「我的觀察啦，有些人（可能就是這些人）除了唸書考試這件事，沒有其他事能讓自己更有存在感與成就感，只要唸書考試能讓自己充滿快樂與踏實，那就容易出現這類行徑…如果打聽一下，就會發現有一個神秘人物…12年內考上四次法警，二次普考…著實不知所云…」、「第幾名上榜不重要，第幾名畢業才是重點吧！畢業成績才是這個人的過程和態度」。