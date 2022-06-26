疫情間催生創作，劇場演員王安琪近年擔任編劇、導演和主演，推出獨角戲作品《愛在年老色衰前》，探討單身女性的愛情與人生觀，受到觀眾好評，近期再推《愛在年老色衰前2.0》。

王安琪表示，在2020年疫情延燒時，他和所有人一樣，人生像是暫時停擺，原本的海外演出巡演也暫停，「那時真的覺得世界說變就變，我開始思考，有沒有一些平常堅持的事情也可以放下？」為此，在調整腳步時，她也順勢動手寫劇本，自己擔任主演，新嘗試受到觀眾好評。

《愛在年老色衰前2.0》談論單身輕熟女的人生掙扎與抉擇，全劇除了由王安琪擔任編劇、導演和主演，還有大慕可可內容總監簡莉穎擔任劇本監修，四把椅子劇團藝術總監許哲彬擔任共同導演，以旁觀者角度修飾劇本與舞台呈現形式。

簡莉穎表示，這個作品非常貼近現代人，探討不管是男女或年紀都可能遇到的問題，這些問題包括：「要如何當一個理想自己？做自己到底是什麼？想做自己，但又那麼怕寂寞。」

許哲彬表示，獨角戲的特點是和觀眾建立連結、產生共鳴，像跟陌生人交朋友，「觀眾有點像傾聽者的角色，聽著舞台上訴說一件事情，這是劇場最單純、最極致的一種形式。」

許哲彬表示，在舞台方面，則和之前在台北南村劇場小型展演空間和水源劇場的三面式舞台不同，在台中歌劇院的版本，會將舞台延伸到樂池區，搭配中劇院弧形的觀眾席設計，保留原劇希望帶給觀眾的沉浸感，也縮短演員與觀眾之間的距離，感受獨角戲獨有的情感連結與對話空間。演出將於7月8日至10日在台中國家歌劇院中劇院登場。