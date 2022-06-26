玟靈推出第二張專輯《夢中吻》 。（浩翔多媒體提供）

「靈聲歌后」玟靈不畏疫情推出第二張台語專輯《夢中吻》，事實上，玟靈2020年發行首張專輯《空望》就遇到疫情，相隔2年的《夢中吻》更是製作、發行都在疫情中完成，提及逆風發行的心情，玟靈說：「發片沒有預設日期，順勢而為水道渠成，就是做到完美才出手，這近3年疫情起起伏伏，我也希望藉自己的歌聲，療癒大家，平安健康 。」

《夢中吻》取材自真實苦戀故事，事述說派駐來台實習的年輕人，與本地女子相戀2年，因男方家人不看好兩人未來，不同意這段戀情，女生因無法得到愛人承諾，但又分不開，選擇在夜深人靜時，黯然離開，並迅速換了手機、關閉社群遠走，長痛不如短痛放飛彼此，女生日夜以淚洗面，只能在午夜夢迴憶想愛人入夢相聚。

發片過程中，最讓玟靈驚喜的是居然收到「國民法官」邀請書，從小就有正義感的她，收到通知內心小宇宙大爆發，不忘請教在立法院擔任長官的學長，了解到「國民法官」責任重大，將於明年正式上路，需要身家清白、各行各業的中堅份子，才有機會中選，玟靈謙虛表示：「我不才，要開始自修法律條文了。」希望當有機會效力時，可以做出最公平、正義的決斷。