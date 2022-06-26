不少女性為了保養私密處，會透過飲食改變其味道，婦產科醫師李偉浩表示，女性私密處位置與尿道口非常近，吃味道較重的食物就容易會殘留，像是蘑菇、蘆筍等食物較容易會有異味，他也分享一個案例，10歲女童家裡因吃得口味比較重，再加上習慣每個禮拜吃一次咖哩，導致私密處飄臭味，聽從醫師建議改吃清淡後，獲得明顯改善。

李偉浩近日於談話性節目《媽媽好神之俗女家務事》指出，女性私密處位置和尿道口非常近，吃了口味較重的食物，尿尿中也會有該食物的味道，導致私密處也易有相同氣味，像是蘑菇，雖富有多醣體，能強化身體免疫力，但因多醣體代謝較慢，所以味道會在體內較久，另外常吃的蘆筍含硫較高，吃了也比較容易有異味。

李偉浩舉例說，過去曾收治過一名10幾歲的女童，母親帶女童求診表示，替女童洗貼身衣物時，都會聞到很重的臭味，懷疑有感染，但李偉浩認為，私密處會有感染，大多是有性行為之後，但女童還沒有任何性經驗。

李偉浩和媽媽討論之後，決定替女童檢查，發現私密處外觀都很正常，但卻飄出很重的味道，李浩偉只好從生活習慣開始問起，深入了解後，發現女童家吃得口味偏重，再加上女童習慣每個禮拜一定要吃一次咖哩飯，因咖哩內可能有很多辛香料，導致私密處味道比較重。李偉浩建議，可先從飲食清淡開始做起，大約一個月過後，女童私密處異味獲得明顯改善。