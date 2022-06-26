台灣近年體操運動實力成長，去年東京奧運李智凱在鞍馬項目摘下銀牌，今年中華男子體操隊也在亞錦賽拿下男團銅牌，取得今年10月世界體操錦標賽參賽資格，韻律體操也在亞錦賽傳回捷報，由今年全大運為國體大摘下金牌的選手組成的中華韻律體操代表隊，在泰國芭堤雅2022亞洲韻律體操錦標賽團體兩球三帶勇奪銅牌，是首面團體獎牌。

韻律體操女子團體的賽制有分為全能與單項，中華韻律體操代表隊過去在亞錦賽有賴楹子在「棒」項目拿過個人單項銅牌，本屆亞錦賽中華隊則在團體兩球三帶這個項目以26.45分取得銅牌佳績。

本屆亞錦賽中華隊由教練徐紫綺領軍，成員有彭凡晞、賴新雅、詹庭甄、蔡瑞珊和羅郁晴等一時之選，2022亞錦賽在本月23日開始，很快就收到代表隊帶回銅牌的好消息，讓到現場為中華隊加油的當地僑胞與有榮焉，特別致贈加菜金給全隊隊員，感謝、勉勵中華女將們的辛勞。