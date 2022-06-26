詐騙集團利用電子支付進行詐騙。（刑事局提供）

刑事警察局觀察，近來詐騙手法因電子支付盛行，詐團演變為「因電商業者個資外洩，導致您的訂單錯誤，需核對您的基本資料。請提供您的個人銀行帳號、信用卡資訊並接收簡訊驗證碼，將協助您取消錯誤設定。」導致被害人遭詐團綁定各類電子支付，進而使用電子支付轉帳，造成民眾財產損失。

刑事局表示，30多歲被害女子，接獲詐團假冒電商來電，佯稱購買的1000元化妝品，因條碼錯誤變成重複扣款，接著又假冒銀行客服，請被害人協助核對個人資料、銀行帳號、信用卡資訊以及電子信箱等，最後，請被害女子提供接收的簡訊驗證碼，藉以取消錯誤設定，被害女子不疑有他，直到隔天發現銀行帳戶，被轉出2萬多元始知遭詐。

刑事局提醒，接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋02」、「＋886」等號碼請務必留意是否為詐騙電話，電話中如來電者提及「核對基本資料」、「提供銀行帳號、信用卡資訊」及「接收並告知簡訊驗證碼」等關鍵字，請立即掛斷。

切勿隨意聽信詐騙集團指示告知個人帳戶等相關資訊，未申請電子支付卻接獲不明簡訊驗證碼，應提高警覺，如有詐騙疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線查證或前往165全民防騙官方網站檢舉。