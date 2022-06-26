味全龍總教練葉君璋。（毛琬婷攝）

中職測試會27日在天母登場，但在測試會前一天富邦悍將總教練丘昌榮傳出快篩陽性，確定無法出席測試會，代總教練黃泰龍表示，除了丘總外其餘教練團全數都會出席，集思廣益，盼能從中挖掘出好手。

黃泰龍表示，有透過朋友了解一些業餘球員的狀況，針對投手、野手也有不同的觀察重點，「野手會針對對比賽的理解能力，投手就是看控制力、速度，速度是最容易看的，另外就是看控制力有沒有達到一定水準，都是評估跟考量重點。」

之前在自辦測試會中挖掘到不少潛力好手，味全龍總教練葉君璋對於測試會有一定的熟悉度，他也用自身經驗分享，「老實講，我會看身材。」他也提到，今年測試會辦在天母對龍隊而言有「地主優勢」，「我有別的可以看，在其他地方就不一定了。」

對於今年季中選秀的方向，葉君璋說：「我們人數應該不會太多，一定不會超過8個。」他也是，現在球隊已經不像過去需要選那麼多人，現在需要的是精華。黃泰龍則表示，選秀會要選多少人、什麼方向，還要跟公司討論後才可知。