年底九合一選舉開打，地方防疫績效備受關注，藥師公會今天舉辦園遊會，桃園市長鄭文燦當著台北市副市長蔡炳坤的面踢館，致詞時細數桃園對藥師的補助「希望各縣市都參考一下」，蔡炳坤則以「台北市消費稍微高一點」，補助也更高回酸，雙方你來我往相互較勁。

中華民國藥師公會全國聯合會今天在台北市花博公園舉辦園遊會，鄭文燦陪同蔡英文總統出席，原本副總統賴清德也安排前往，但臨時通知另有行程取消。

鄭文燦致詞時，宛如主辦單位一般，一上台就一一介紹現場的台北市議員和國策顧問，還拿出桃園市政府的防疫績效踢館台北市政府。

他說，此次疫情很多人突然發現社區藥局就在家裡附近，因為居家照護非常依賴社區藥局，雖然台北市副市長在現場，但他還是要說，去年實施口罩實名制，許多藥局刷卡機壞掉，桃園市每個藥局補助刷卡機2000元。

另外，現在快篩實名制很多藥局都很辛苦，鄭文燦強調，桃園每個藥局補助津貼5000元，送藥到府衛福部補助200元，桃園再加碼補助250元，希望大家肯定藥局跟藥師的同時，「這些補助希望各縣市都參考一下」。

他也細數桃園長照2.0引進藥師狀況，他說，目前全國長照2.0推動的14種服務，還沒有把藥師加進來，但桃園有先加，一據點一藥師，測試結果顯示，原本一個長者平均用藥7種，正確率只有兩成，經過藥師診斷，用藥降到3種，正確率提高到9成，希望大家能夠把藥師服務普及化，讓不論老少，不論職業，都可以有健康的用藥知識。

鄭文燦也肯定防疫指揮中心承擔所有防疫判斷和決策，他預估，現在疫情已快收斂，每日確診人數「我看大概7月10日左右一定會降到1萬人以下」。

隨後致詞的蔡炳坤先代表台北市長柯文哲問候和祝福大家，他說「剛剛謝謝鄭市長提醒我們有很多事情都可以做，我也回饋一下」。

對於桃園市補助刷卡機2000元，他戲稱「台北市消費稍微高一點，我們補助3000元」。另外，送藥到府中央給藥師200元，我們再補300元，所以每一個送藥可拿到500元，他強調，不是要去比多少，而是各縣市都應該要好好為藥師守護我們的健康做最大的感謝。

對於防疫工作，包括口罩實名制、快篩實名制以及送藥到府等，蔡炳坤強調，這些各縣市都在做，但「台北市多做一樣，我們有車來速」，而且藥師也進到車來速去幫忙。