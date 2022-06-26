台南市26日新增3786例確診，不僅比昨天增加183例，也打破連降5天的紀錄。不過，市府為鼓勵65歲以上長者及55歲以上原住民接種疫苗追加劑，特別祭出抽獎活動，獎品有汽車、電動機車及金元寶等。

市長黃偉哲宣布，為鼓勵長者接種疫苗追加劑，凡設籍台南市65歲以上及55歲以上具原住民身分的市民，於6月27日至8月31日間，完成接種疫苗第1次追加劑或第2次追加劑者，即可參加抽獎活動，獎品有高級汽車、環保電動機車、節能電冰箱、黃金元寶等，詳細活動辦法將另行公告，請符合資格者透過「台南打疫苗系統」預約。

市府衛生局也指出，從今年1月1日至今，全市累計確診人數有23萬9351人，全年齡累計確診百分比為12.92％；目前已解除隔離有21萬370人，仍在隔離有2萬8981人。

衛生局還說，統計至25日，台南市疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率，分別為90.7％、82.4％、1.3％、68.1％、1.7％。其中，5至11歲兒童疫苗第1劑涵蓋率83.75％、第2劑7.78％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.14％、第2劑83.75％、追加劑56.41％。