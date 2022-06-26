為了宣導並教育台中市民、學童，重視並學習水上運動自救防溺技能，市府近日找來專業教練實務指導，課程在大里國民暨兒童運動中心游泳池舉辦，有不少是親子一起報名參與。（中市府運動局提供／謝瓊雲台中傳真）

資深游泳救生教練張國雄親自示範拋繩訓練。（中市府運動局提供／謝瓊雲台中傳真）

拋繩救援訓練模擬落水時，如何利用繩子等工具，將落水者拉上岸。（中市府運動局提供／謝瓊雲台中傳真）

暑期到來，進入戲水與水上運動的旺季，為了宣導並教育學童重視水上運動自救防溺技能，市府近日找來專業教練實務指導，9月還將再開辦水域自救，盼讓大、小朋友炎炎夏日都能安全戲水。

「111年運動i 台灣2.0計畫-水域自救觀摩與宣導」系列課程，由中市府運動局、台灣運動休閒觀光產業協會合作，在長春、大里國民暨兒童運動中心舉辦，宣導戲水安全與水中自救防溺技能。

課程以實務操作與學科理論結合，全程在游泳池內進行，模擬溺水時情境，包括溺水時衣物會吸水下沉，應如何利用隨身物品製作助浮器，增加水上生存機率，透過專業師資教導，讓出席參與者可以享受安全的親水樂趣。

運動局指出，此次活動也有多位成員是家長帶著小朋友一同參與，在拋繩救援課程時，模擬落水時，如何利用繩子等工具，將落水者拉上岸，以及模擬如遇到心肺功能停止時，臨場因應或實施CPR等緊急救護策略；也學習遇到異物堵塞時，如何暢通呼吸道的方法等，希望透過宣導正確急救觀念，爭取救援的寶貴時間。

課程邀請已在水域救生領域服務超過30年的教練張國雄親自上陣指導，張國雄曾在中華民國水上救生協會救生員訓練班擔任過6期總教練，擁多張水上救生國家級運動教練證，經驗及資歷豐富，授課內容精彩，獲得參與學員好評。

運動局長李昱叡表示，落實運動安全、積極打造優質運動環境是運動局的重要目標，市長盧秀燕上任後，已有長春、大里、潭子等6座國民暨兒童運動中心陸續啟用營運，全國首座兒童專屬的沙鹿兒運暨體適能中心日前也啟用；另外，豐原、清水、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心今年陸續開工。

運動局提醒，參與水上運動時應選擇有合格救生員進駐的水域和合法地點，現場應有救生員、救生設備，若遇溺水者，且牢記救溺三原則：岸上救生優於下水救生、器材救生優於徒手救生、團隊救生優於個人救生，另也請市民勿跳水、不落單、不嬉鬧與不長時間泡水，才能維護安全。

台中市體育總會水上救生委員會，將於9月陸續辦理水域自救相關課程，預計活動前半個月開放報名，報名詳情可電洽0426873488李小姐。