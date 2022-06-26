1名人妻在《靠北婆婆2.0》發文，公婆一直堅持替2歲的女兒剃髮成光頭，原因是擔心氣溫太高「怕孩子會熱」，老公又是媽寶阻止不了老人家，原PO氣得直呼：「要不是為了孩子我早就離婚了」。貼文一出，引起網友爭論不休：「不要拿小孩做藉口好嗎」、「為了小孩才要早點離婚」。

原PO在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文，她的公公婆婆非常奇怪，持續以「怕熱」為理由，多度堅持要幫2歲的孫女剃光頭，而老公俗辣又媽寶，只敢對老人家說：「她是女生耶」，完全無法阻止公婆的誇張行徑，她曾多次向老公提議要搬出去住，但老公卻覺得有家可以住，何必浪費錢，讓原PO氣到直呼：「害我得了憂鬱症。然後還要跟公婆一起工作。要不是為了小孩我早就離婚了。」

文章曝光後，不少網友們紛紛湧入留言：「不要同住」、「完全不能接受剃光頭」、「為了小孩才要早點離婚」、「他有家住，妳也有娘家住，帶女兒回妳家住，叫他來住，跟他說有家就住啊」、「不要拿小孩做借口好嗎」、「媽寶後都有一個管很寬的慈熙太后，這種只會迫害子孫，讓身邊的人都不開心」、「搬出去才能找到妳的陽光」。

也有人提醒原PO：「妳不也是俗辣懦弱小女人，不敢對付老公，別拿“為了小孩”當藉口來掩飾自己的軟弱的事實，真正為了小孩好的父母，不會走傳統思維讓小孩複製遭遇，婚後人生怎麼過是自己決定的，不是靠老公施捨的」。